النظام البحريني يوقف عدد من زوّار كربلاء على خلفيّة زيارة الإمام الحسين (ع)

2021/08/25 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت "شبكة رصد المداهمات"، بأنّ أجهزة

النظام البحريني أقدمت يوم امس

الثلاثاء 24 آب 2021، على توقيف عدد من

الزوار القادمين من كربلاء، وذلك على

خلفيّة زيارة الإمام الحسين (عليه

السلام).

وقد أفرجت عنهم

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