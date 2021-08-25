وزير الخارجية: العراق حريص على إيجاد علاقات جيدة مع جواره

2021/08/25 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، أن

العراق حريص على إيجاد اعلى المستويات

من العلاقات الجيدة مع دول جواره.

وقالت الخارجية في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إن حسين "القى مُحاضرة في

مبنى الأكاديمية الدبلو

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