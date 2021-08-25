القضاء يجدد موقفه من المسعفين والمخبرين في الحوادث المرورية

2021/08/25 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس محكمة استئناف ميسان

الاتحادية القاضي حيدر حنون إنه يجب

مراعاة المركز القانوني للمسعف والمخبر

عن الحوادث المرورية وعدم توجيه

الاتهام اليه بارتكاب الجريمة.

ويأتي حديث القاضي حيدر حنون خلال ورش

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