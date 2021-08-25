الأثقال تستهل منافساتها اليوم والمبارزة تشحذ سيف فردي الرجال في البارالمبياد

2021/08/25 | 13:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استهلت البعثة البارالمبية العراقية منافسات اليوم الأول للدورة البارالمبية الجارية حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو خلال المدة 24 اب الحالي ولغاية 5 أيلول المقبل بنتائج لا تلبي الطموح في فعاليتي تنس الطاولة فردي السيدات والمبارزة فردي الرجال بالسيف العربي.

ففي فعالية فردي السيدات تنس الطاولة فئة (6) المجموعة (c)خسرت اللاعبة نجلة عماد مباراتها الأولى امام منافساتها الروسية اوليفا مالك التي تشترك بالدورة تحت العلم الأولمبي بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوط واحدة وذلك في اللقاء الذي جمعهما في الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء على قاعة متروبولتان

وانتهى الشوط الأول للاعبة العراقية بنتيجة (11-5) نقطة فقد بدأت بشكل جيد وأنهت الشوط بفارق مريح لكن عادت الروسية في الشوط الثاني وتفوقت بشكل واضح على اللاعبة نجلة عماد بنتيجة (2-11) نقطة وكررت المستوى نفسه في الشوط الثالث الذي انتهى بنتيجة (5-11) وفي الشوط الرابع الذي كان حاسما للاعبتين تقدمت اللاعبة نجلة عماد بشكل جيد بنتيجة (7-2) نقطة الا انها عادت وخسرت الشوط بنتيجة (9-11) نقطة.

وخسر اللاعب عمار هادي علي في منافسات فردي الرجال بالسلاح العربي في إطار المجموعة الأولى تصنيف (B) نزالاته الثلاثة وودع المنافسات ضمن هذه الفعالية فقد خسر نزاله الأول امام المبارز الروسي كامالوف ألبرت بنتيجة (0-5) ونزاله الثاني امام نظيره البلاروسي بروموفج اندريه بنتيجة (2-5) ثم انسحب امام خصمه البلغاري كاسترو ايدريان بعد اصابته بمرفق الذراع وقد كانت لوحة التسجيل تقرأ النتيجة (2-4).

ويفتتح الرباع علي موحان فعاليات رفع الاثقال بوزن تحت (54) كغم وذلك في الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس التي تجري على قاعة منتدى طوكيو الدولي.

يذكر ان الرباع علي موحان (39 عاما) من مدينة بغداد خريج الدراسة الإعدادية يلعب لنادي الإشراق الرياضي وقد حصل على المركز الثاني في بطولة فزاع الدولية في الإمارات عام 2017 والذهبي في بطولة غربي آسيا بدبي 2017 وعلى المركز الخامس في بطولة العالم التي جرت باليابان عام 018 والوسام النحاسي في الاسياد بجاكرتا عام 2018.

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