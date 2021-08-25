القضاء اللبناني يصدر مذكرة بحث بحق حاكم المصرف المركزي

2021/08/25 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، إن القضاء أصدر مذكرة بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، فيما تتفاقم أزمة البلاد الاقتصادية، يوما بعد الآخر، وسط غياب […]

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