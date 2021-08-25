اليونسكو : مساعٍ لربط جميع مدارس العراق بخدمة الأنترنت

2021/08/25 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

كشفت منظمة اليونسكو في العراق، اليوم الأربعاء، عن مبادرة لتزويد 3000 مدرسة بخدمة الأنترنت، مؤكدة أن المرحلة التالية هو توسيع ربط الانترنت لجميع المدارس في العراق.

وقال ممثل اليونسكو في العراق باولو فونتاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك مبادرة لتوفير الانترنت الى 3000 مدرسة، ستستخدم لتغذية معلومات البيانات المتعلقة بالتربية، التي تمكننا من اتخاذ القرارات الصحيحة، وتوجيه العملية التربوية بشكل صحيح".

وأضاف أن "المرحلة التالية هو توسيع ربط الانترنت لجميع المدارس في العراق، وهذا من شأنه أن ينعكس ايجاباً على الأداء التربوي للمدارس".

وأشار إلى أن" هناك قاعدة بيانات واستخدام للتكنولوجيا في قطاع التعليم، من خلال منصة نيوتن وغيرها، لكن بعد عام 2020 نسعى الى نظام إدارة المعلومات التربوية".

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