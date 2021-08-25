الكاظمي وصالح يدعوان مجلس مفوضية الانتخابات لاجتماع طارئ

2021/08/25 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، اجتماعا حول التطورات الراهنة، وسبل اجراء الانتخابات في موعدها.

وقال مصدر مطلع، لـ NRT عربية 025 اب 2021)، ان "الاجتماع ناقش ضرورة اجراء الانتخابات المقبلة بموعدها المقرر".

واضاف أن "صالح والكاظمي دعا مفوضية الانتخابات الى اجتماع طارئ لبحث ملفات تخص المرحلة المقبلة".

وفي وقت سابق، افاد مصدر مسؤول، اليوم الاربعاء، ان الانتخابات ستجري ي موعدها المقرر، مؤكدا ان الصدر تسلم تعهدات من قوى سياسية، باستثناء طرفين رفضا ذلك.

وقال المصدر لـ NRT عربية، ان "الاجتماع المرتقب في بغداد، الغاية منه نزع فتيل الازمة و اقناع التيار الصدري بالعدول عن عدم المشاركة في الانتخابات القادمة".

واضاف ان "هناك ورقة اصلاحية قدمتها الكتل السياسة المشاركة في العملية السياسية للتيار الصدري وهي عبارة عن ضمانات لمقتدى صدر".

واشار الى ان "الورقة تتضمن نزع السلاح المنفلت، مكافحة الفساد واخراج القوات الاجنبية ودعم التيار الصدري في حال حصوله على منصب رئاسة الوزراء".

واكد المصدر ان "الورقة الاصلاحية وافقت عليها الكتل الكوردية وجميع الكتل السياسية الاخرى ماعدا كتلة دولة القانون برئاسة المالكي وكتلة صادقون بقيادة الخزعلي".

ولفت الى ان "الانتخابات حسمت امرها وسوف تجري في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الاول القادم"، موضحا ان "الاجتماع سيعقد بدون مشاركة التيار الصدري".

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