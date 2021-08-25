العراق: يستدرجهم عبر اقامة علاقات خاصة وتصويرهم.. اعتقال مبتز خطير يساوم الشباب جنسيا

2021/08/25 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في المثنى، باعتقال شخص ابتز شابا إلكترونيا بصور خاصة في احد اقضية المحافظة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (25 آب 2021)، ان"اهل الضحية والذي يبلغ من العمر 20 عاما قدموا بلاغا الى قسم مكافحة الإجرام عن وجود شخص يبتز ولدهم بصور خاصة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويساومه جنسيا وماديا".

واضاف، ان "القوات الامنية نصبت كمينا للمبتز عبر استدراجه من قبل الضحية ليتم بعد ذلك القاء القبص عليه عندما تم تسليمه مبلغ 500 الف دينار"، لافتا الى ان "المبتز والذي يبلغ من العمر 25 عاما، يبتز الشباب عبر اقامة علاقات خاصة وتصويرهم، ليقوم بابتزازهم بها بعد ذلك".

N.A

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