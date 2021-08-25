2021/08/25 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / المركز الخبري الوطني تمكنت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الأربعاء، من تدمير معسكر ومضافات لداعش شرق صلاح الدين.وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة مشتركة تدمر معسكراً ومضافات لداعش شرق صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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