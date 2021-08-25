آلاف يفرون من أفغانستان ولاجئون في باكستان يريدون العودة

2021/08/25 | 13:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على متن شاحنات محملة بالسجاد والفرش والملابس وحتى رؤوس ماعز ينظر قرابة 200 لاجىء أفغاني في باكستان إلى ما خلف الأفق نحو بلدة سبين بولدك في جنوب أفغانستان بانتظار العودة إلى ديارهم.وخشية حكم صارم جديد بعد استيلاء طالبان السريع … Readmore

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