شرطة أربيل: اعتقال 25 شخصا يمثلون 7 مجاميع متورطة بعمليات نصب واحتيال

2021/08/25 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت مديرية شرطة أربيل إلقاء القبض على 25 شخصا يمثلون 7 مجاميع متورطة بعمليات نصب واحتيال.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل, إن المعتقلين متهمين بإرتكاب 35 جريمة نصب واحتيال من خلال عرض الدولار الليبي على مواطنين ثم أخذ أموالهم ثم الهرب، داعيا المواطنين الى عدم الانخداع بوجود الدولار الليبي لأنها مجرد أكاذيب ولا أساس لها.

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