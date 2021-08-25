تدمير معسكر ومضافات لداعش شرق صلاح الدين

2021/08/25 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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دمرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الأربعاء، معسكرا وعددا من مضافات فلول داعش شرق صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت عملية أمنية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

واضاف البيان، ان "العملية اسفرت عن تدمير معسكر لداعش وعدد من مضافاته التي كانت تضم مواد لوجستية في عمق صحراء جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين".

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