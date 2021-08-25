2021/08/25 | 13:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نزلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتلتقط أنفاسها بعد صعود قوي هذا الأسبوع بفعل خسارة ربع إنتاج المكسيك ودلائل تفيد أن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، احتوت أحدث تفش لفيروس كورونا.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا ما يعادل 0.4 في المئة إلى 70.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت […]

ظهرت المقالة بعد يومين من المكاسب..



هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية أولاً على الايام نيوز.

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