2021/08/25 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بقيمة 5 مليارات..النزاهة تضبط مخالفات ومغالاة بمشروعين خدميين بالمثنى المركز الخبري الوطني.

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