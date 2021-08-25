النزاهة تفتح ملف فساد جديد بقيمة 5 مليارات دينار

2021/08/25 | 13:52 - المصدر: وكالة ناس

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مبالغهما ناهزت (5) مليارات دينارالنزاهة تضبط مخالفات ومغالاة في مشروعين خدميين بالمثنى

أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن ضبط مُخالفاتٍ ومُغالاةٍ في كُلف تنفيذ مشروعين في محافظة المثنى، مُبيّنةً أنَّ القيمة الكليَّـة لهما بلغت (4,900,000,000) مليار دينار.

الـدائـرة، وفي معرض حديثـها عن تـفاصيـل عمـليَّتي الـضبط، أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المُثنى، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة - الإدارة العامَّة والمحليَّة، بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، قام بضبط الأوليَّات الخاصَّة بالشركة المُنفِّذة لمشروع تبلـيـط منطـقة الغربي في السمـاوة والـمُتسـلَّم تسلُّماً أولياً جزئـياً؛ مُبيِّنةً وجود مُخالفاتٍ في إحالة المشروع الذي تبلغ كلفته (3,900,000,000) مليار دينارٍ.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أفادت الدائرة أنَّ فريق العمل من المكتب تمكَّن من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بمشروع إعداد دراسةٍ وتصاميم لإنشاء بناية مجمع قصر القضاء في المحافظة؛ لوجود مغالاةٍ فيه، لافتةً إلى أنَّ كلفة إعداد الدراسة (1,000,000,000) مليار دينار.

وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المُثنى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.

وكان رئيس الهيئة القاضي الساعدي، قد حث خلال الاجتماع بمُديري مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، على ضرورة أن تكون جهود الهيئة داعمةً لعمليَّات إعادة الإعمار والبناء، وإيجاد الحلول الناجعة للمشاريع المُتلكّئة، والمُساهمة الفاعلة في إزالة العقبات التي تحول دون أن يحظى المُواطن بخدمات هذه المشاريع.

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