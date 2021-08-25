2021/08/25 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، ضبط مُخالفاتٍ ومُغالاةٍ في كُلف تنفيذ مشروعين في محافظة المثنى، مُبيّنةً أنَّ القيمة الكليَّـة لهما بلغت (4,900,000,000) مليار دينار.

الـدائـرة، وفي معرض حديثـها عن تـفاصيـل عمـليَّتي الـضبط، أشارت، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المُثنى، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة-الإدارة العامَّة والمحليَّة، بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، قام بضبط الأوليَّات الخاصَّة بالشركة المُنفِّذة لمشروع تبلـيـط منطـقة الغربي في السمـاوة والـمُتسـلَّم تسلُّماً أولياً جزئـياً"؛ مُبيِّنةً "وجود مُخالفاتٍ في إحالة المشروع الذي تبلغ كلفته (3,900,000,000) مليار دينار".

وأفادت الدائرة بأنَّ "فريق العمل من المكتب تمكَّن من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بمشروع إعداد دراسةٍ وتصاميم لإنشاء بناية مجمع قصر القضاء في المحافظة؛ لوجود مغالاةٍ فيه، لافتةً إلى أنَّ كلفة إعداد الدراسة (1,000,000,000) مليار دينار".

وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المُثنى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط مخالفات في مشروعين خدميين بالمثنى بقيمة 4،9 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط مخالفات في مشروعين خدميين بالمثنى بقيمة 4،9 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).