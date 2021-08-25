2021/08/25 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، ارتفاع إقبال المواطنين على تسلم بطاقة الناخب في عموم المحافظات عن طريق الفرق الثابتة والجوالة التابعة لمراكز التسجيل.

وذكرت المفوضية إن نسبة توزيع بطاقة الناخب وصلت الى 98% في بعض المحافظات مما يؤكد ان النسب الجديدة لعملية التوزيع تجري بشكل جيد، وأن الفترة المقبلة ستشهد اقبالاً كبيراً على استلام بطاقة الناخب من قبل المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: نسبة توزيع بطاقة الناخب وصلت الى 98% في بعض المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: نسبة توزيع بطاقة الناخب وصلت الى 98% في بعض المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).