سلطة الطيران تنفي إغلاق الأجواء العراقية

2021/08/25 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت سلطة الطيران المدني العراقي، الأربعاء، أغلاق الأجواء أمام حركة الطيران خلال الأيام القادمة.

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وذكرت السلطة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 اب 2021)، أن "حركة الملاحة الجوية في البلاد تسير بصورة طبيعية ولا يوجد غلق للأجواء أمام حركة الطيران خلال الأيام القادمة".

ووجه قائد الدفاع الجوي معن زيد السعدي، الاثنين، بتهيئة جميع المستلزمات لتأمين أجواء عقد مؤتمر بغداد.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آب 2021)، أن "الفريق الركن معن زيد السعدي ترأس مؤتمراً لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين مؤتمر قمة بغداد المزمع عقده يوم السبت 28 آب الجاري".

وأضافت "حضر المؤتمر نائب قائد الدفاع الجوي ومدراء مديريات القيادة وضباط الركن حيث وجه السيد القائد بتهيئة جميع المستلزمات وإدخال كافة قطعات الدفاع الجوي بالاستعداد وذلك لما يقع على عاتق قيادة الدفاع الجوي من مسؤولية كبيرة والجزء الأكبر من الخطة الأمنية لأنها مسؤولة عن تأمين الأجواء وإعطاء الموافقات للطائرات الهابطة في المطارات العراقية والعابرة للأجواء وكذلك مشاركة القطعات البرية في تأمين موقع عقد المؤتمر والطرق المؤدية له".

وعقدت الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، اجتماعاً طارئاً لبحث الوضع الأمني والتحضيرات لقمة بغداد.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آب 2021)، إن "مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن فائز المعموري عقد اجتماعاً طارئاً بمقر المديرية ضم كبار الضباط، وناقش الوضع الأمني بصورة عامة، والتحضيرات الأمنية والاستخبارية التي تسبق انعقاد مؤتمر قمة دول الجوار".

وشدد مدير الاستخبارات وفق البيان، على "تسخير كافة امكانيات المديرية ومفاصلها للمساهمة بتهيئة الظروف المثالية لإنجاح المؤتمر".

كما أصدر المعموري وفق البيان "عدداً من التوجيهات بخصوص متابعة الفعاليات الاستخبارية في قواطع العمليات"، داعياً إلى "بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن على ضوء المستجدات التي تحدث في الساحة الدولية".

وزينت أعلام الدول المشاركة في "قمة دول الجوار" شارع المطار في العاصمة بغداد.





ورصد "ناس"، (24 آب 2021) صورا ومقاطع مرئية، أظهرت استعداد بغداد لاستقبال الدول المشاركة في قمة دول الجوار من خلال وضع أعلام الدول المشاركة على جانبي الشارع المؤدي للمطار الدولي.

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