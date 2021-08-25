2021/08/25 | 14:28 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 25 أغسطس 2021 | 02:21 مساءً

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مكافحة الإجرام تلقي القبض على متهم بالقتل وآخر بالسرقة

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد إلقاء القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن قاطع حي العامل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليا وتوفيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات، الى ذلك ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة القبض على متهم بالسرقة لقيامه بسرقة مبلغ (17 الف دولار مع جهاز آيفون) من احد المواطنين، تم عرض المتهم أمام أنظار السيد قاضي التحقيق، وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات.

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