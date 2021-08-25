مسعود بارزاني و نوري المالكي يعلنان من اربيل اجراء الانتخابات في اكتوبر المقبل

2021/08/25 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كل من مسؤول الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في العراق في موعدها المقرر العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي للبارزاني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 آب 2021)، ان "اللقاء الذي جمع بارزاني مع المالكي والوفد المرافق له من ائتلاف دولة القانون في صلاح الدين، تناول الوضع السياسي في العراق والمنطقة، وتهديدات الإرهاب، والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق".

وأضاف البيان، أن "الإجتماع سلط الضوء على الإنتخابات المقبلة في العراق، وأكد الجانبان على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد من أجل تحقيق الإستقرار، وتصحيح مسار العملية السياسية".

واوضح، ان "الجانبان اكدا أيضا على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وحرة وعادلة في بيئة سليمة ومستقلة فضلا عن احترام جميع الأطراف لنتائجها، وإرادة الشعب".

ووصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في وقت سابق من اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بهدف لقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

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