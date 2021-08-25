2021/08/25 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تصدر ثلاثة قرارات جديدة تخص الانتخابات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تصدر ثلاثة قرارات جديدة تخص الانتخابات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تصدر ثلاثة قرارات جديدة تخص الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).