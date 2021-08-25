المفوضية تتخذ ثلاث قرارات لضمان نزاهة العملية الانتخابية

2021/08/25 | 14:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مفوضية الانتخابات، ان مجلس المفوضين اتخذ ثلاثة قرارات “لضمان نزاهة العملية الانتخابية“.

وذكرت المفوضية في بيان انه “انسجامًا مع معيار الشفافية الضامن لنزاهة العملية الانتخابية واستنادًا الى المادة ( 38/ سابعًا ) من قانونالانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2020 , قرر مجلس المفوضين تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بنسخة من تقرير جهاز تسريع إعلانالنتائج قبل عملية إرسال النتائج عبر الوسط الناقل (VSAT )“.

واضافت ان “المفوضية قررت ايضاً تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بصورة من النتائج وأوراق الإقتراع لكل محطة مسجلة علىعصا الذاكرة قبل أن يتم الإتصال بالوسط الناقل ( VSAT ) والشبكة الالكترونية وبعد أن يتم فتح التشفير بواسطة برامجيات المفوضيةالخاصة بذلك وكذلك اعتماد القرعة اليدوية في اختيار وتحديد المحطة التي ستجري عليها عملية العد والفرز اليدوي داخل مركز الاقتراع“.

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