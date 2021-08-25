2021/08/25 | 14:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يرعى توقيع اتفاق مبادئ مع الصين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 14:30

واع/

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