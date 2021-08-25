العراق والصين يوقعان اتفاق مبادئ لإنشاء محطات للطاقة الشمسية

2021/08/25 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الأخير رعى توقيع اتفاق مبادئ مع الصين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية.وذكر المكتب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه […]

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