2021/08/25 | 14:44 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل .. مستعدون للحوار مع حركة طالبان بـــ شروط) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل .. مستعدون للحوار مع حركة طالبان بـــ شروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).