سلطة الطيران تنفي إغلاق الأجواء العراقية أمام الطائرات

2021/08/25 | 14:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر العاصمة عقد القمة المرتقبة نهاية آب

الترا عراق - فريق التحرير

نفت سلطة الطيران المدني، الأربعاء، إغلاق الأجواء في البلاد أمام حركة الطيران.

وصدر التوضيع مع اقتراب موعد "قمة قادة دول المنطقة" المقرر عقده في العاصمة بغداد في 28 آب/أغسطس.

وذكرت السلطة في بيان، 25 آب/أغسطس، أنّ "حركة الملاحة الجوية في البلاد تسير بصورة طبيعية، ولا يوجد غلق للأجواء أمام حركة الطيران خلال الأيام القادمة".

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