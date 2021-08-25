اللواء رسول: قتل إرهابيين اثنين والقبض على سبعة بمناطق مختلفة

2021/08/25 | 14:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاربعاء، من قتل إرهابيين اثنين والقبض على سبعة آخرين منهم بمناطق مختلفة من البلاد .وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، أنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة ، وبإشراف مُباشر من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت تشكيلات الجهاز ، واجبات نوعية في مُحافظات […]

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