2021/08/25 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تُعلن ضوابط التقديم لمدارس المتفوقين والمتفوقات (وثائق) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تُعلن ضوابط التقديم لمدارس المتفوقين والمتفوقات (وثائق)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تُعلن ضوابط التقديم لمدارس المتفوقين والمتفوقات (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).