الكاظمي يرعى توقيع اتفاق مع الصين في هذا الجانب

2021/08/25 | 14:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، توقيع اتفاق مبادئ مع الصين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي، تلقى NRT عربية (25 اب 2021)، فقد "جرى وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتفاق مبادئ، بين وزارة الكهرباء وشركة Power China الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة اولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط".

ووقع عن "الجانب العراقي، مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء مها حمودي عبد الجبار، فيما وقع عن الجانب الصيني وكيل مدير عام الشركة لي دزهي".

ويعد "مشروع الطاقة الشمسية، من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة".

وحضر "توقيع اتفاق المبادئ وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج عادل كريم، ونائب رئيس شركة Power chinaالصينية، جيو في".

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