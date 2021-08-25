هروب متهم محكوم بالاعدام اثناء تلقيه العلاج في مستشفى بكربلاء

2021/08/25 | 14:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بهروب متهم محكوم بالاعدام من مستشفى الحسين التعليمي في كربلاء.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (25 آب 2021)، ان "متهما محكوما بالاعدام في محكمة كربلاء لاذ بالفرار، فيما اودع القاضي المفرزة المصاحبة للمتهم بالسجن".

واضاف، ان "المتهم مطلوب بقضية قتل تمت في محافظة واسط، وكان مودع في سجن المخيم"، لافتا الى انه "هرب اثناء تلقي العلاج في مستشفى الحسين العام بمحافظة كربلاء".

N.A

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