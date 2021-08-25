2021/08/25 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنوان هذا المقال هو جزء من حكمة بليغة تقول "العاقل من اتعظ بغيره والأحمق من اتعظ بنفسه"، وهى حكمة موجزة اللفظ، جيدة السبك وذات مغزى واضح وهو أن الشخص العاقل يعمل على حماية نفسه من الأخطاء والعثرات ويسعى للنجاة من مصير فاشل لحق بغيره في حضوره وأمام ناظريه.

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