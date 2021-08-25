رئيسي يختار قائد الحرس الثوري السابق مساعداً للشؤون الاقتصادية

2021/08/25 | 15:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء، بتعيين محسن رضائي مساعداً للرئيس للشؤون الاقتصادية.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية سيشغل رضائي أيضاً منصب أمين المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية وأمين اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة.

وقاد رضائي الحرس الثوري 16 عاماً، وتولى منصب الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام منذ 1997 إلى اليوم.

وخاض رضائي الانتخابات الرئاسية في 2009 و 2013 وفي 2021، التي جاء فيها ثانياً بعد رئيسي.

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