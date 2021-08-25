التربية تُعلن ضوابط التقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2021 – 2022

2021/08/25 | 15:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت وزارة التربية ، اليوم الاربعاء ، ضوابط التقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وذكرت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي ان “التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 29 آب لعام 2021 ، وينتهي في نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ9 من شهر أيلول المقبل ، حيث تنص الضوابط قبول الطالب في مدارس المتفوقين والمتفوقات من الحاصلين على معدل (95%) ، اذ لا يحق للطالب التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد ، والتقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات معاً في آن واحد وفي حالة حدوث ذلك يحرم الطالب من كلا التقديمين”.

وأضافت الوزارة ان “الاختبار مدرسي (تحصيلي) بالمواد (اللغة العربية ، اللغة الإنكليزية ، الرياضيات ، العلوم) من مواد الصف السادس الابتدائي وحسب المنهج المكيف والفصول المطلوبة وفق ما تم تحديده من قبل المديرية العامة للمناهج للعام الدراسي (2020 – 2021) بهذا الخصوص ، من قبل المديريات العامة للتربية وحسب الضوابط والتعليمات في نفس موعد الاختبار الخاص بمدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد في يوم الخميس الموافق (16 أيلول 2021) عند الساعة التاسعة صباحاً على ان تجري الاختبارات في نفس المدرسة التي يقدم فيها الطالب”.

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