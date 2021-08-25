2021/08/25 | 15:07 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تُعلن ضوابط التقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات.. وثائق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/25 | 15:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تُعلن ضوابط التقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات.. وثائق) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تُعلن ضوابط التقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات.. وثائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).