المفوضية تصدر ثلاثة قرارات تخص الانتخابات

2021/08/25 | 15:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين ان ذلك جاء انسجامًا مع معيار الشفافية الضامن لنزاهة العملية الانتخابية.

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