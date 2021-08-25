السيد الرئيس : فكرت واعدت صياغه فكرى – فماذا كانت النتيجه ؟ - هشام حتاته

2021/08/25 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_حتاته استمعت الى مداخلتكم مع الاعلامية عزه مصطفى يوم 23 /8 والتى اكدت فيها دعمك للفن ودعمك لحرية الفكر والمعتقد ومطالبه المصرى الذى ولد مسلما فى البطاقة التفكير فى اصل المعتقد واعاده صياغه فكره الذى ورثه عن اهله للوصول الى الحقيقة المطلقةلقد فعلت ذلك منذ العام 1995 واصدرت 11 كتاب غير كتاباتى على هذا الموقع كشفت فيهم المضمر والمسكوت عنه فى تراثنا الدينى وحتى التراث اليهودى والمسيحى فى احد هذه الكتب ......





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