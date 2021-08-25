معصوم على (خطى) مفيد في برنامج خطى! - أحمد الناصري

2021/08/25 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الناصري الخلل في المنهج والموقف الرسمي!العنوان والربط بينهما (مفيد ومعصوم) مفيد، لأنه موضوعي وحقيقي، كلغة وذاكرة ونهج سياسي تافه ومفكك، بلا ذاكرة ووثيقة (كذلك موقفهما من الاحتلال، كتحرير وتغيير وعراق طائفي جديد ومجلس حكم ودستور مترجم، وكل ما جرى، كجريمة وطنية شاملة).إن موقف مفيد المفكك المتداعي، لم يكن صدفة أو سهو أو عدم تركيز، إنما نهج وتعبير عن سلوك وموقف رسمي ثابت، جرى ممارسته لعقود طويلة، ......





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