النفط: إيرادات تموز الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار

2021/08/25 | 15:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، مجموع الصادرات والإيرادات النفطية خلال شهر تموز الماضي.وذكرت الوزارة في بيان، أن “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (90) مليونا (467) الفا و(794) برميلاً، بايرادات بلغت (6) مليار و(475) مليون و (512) الف دولار”.وأضافت أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية […]

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