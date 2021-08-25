سلطة الطيران المدني: لا يوجد غلق للأجواء خلال الأيام المقبلة

2021/08/25 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، عدم غلق الاجواء اما حركة الطيران خلال الايام المقبلة.وذكر بيان لسلطة الطيران تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "حركة الملاحة الجوية في البلاد تسير بصورة طبيعية".واضافت "لا يوجد غلق للأجواء أمام حركة الطيران خلال الأيام المقبلة " .

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