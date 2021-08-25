العراق يوقع اتفاقاً مع الصين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية

2021/08/25 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقع العراق، الأربعاء، اتفاقاً مع الصين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "برعاية الكاظمي، جرى اتفاق مبادئ بين وزارة الكهرباء وشركة Power China الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة اولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط".

واضاف "وقّع عن الجانب العراقي، مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء مها حمودي عبد الجبار، فيما وقّع عن الجانب الصيني وكيل مدير عام الشركة لي دزهي".

وتابع أن "مشروع الطاقة الشمسية، يعد من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة".

وذكر البيان أن "توقيع اتفاق المبادئ حضره وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج عادل كريم، ونائب رئيس شركة Power china الصينية، جيو في".

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