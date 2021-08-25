المخضرم الهولندي يختار قائمة أسود الرافدين لمواجهتي كوريا وإيران في جولة كأس العالم

2021/08/25 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اختار مدرب المنتخب الوطني العراقي ديك ادفوكات، الأربعاء، التشكيلة النهائية لمنتخب العراق التي ستخوض المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

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وجاء اختيار المدرب الهولندي لهذه القائمة بعد معسكريين تدريبيين في إسبانيا وتركيا وخوض مباريات تجريبية، استعداداً لمواجهتين "ناريتين" أمام منتخبي كوريا الجنوبية وإيران.

وضمت قائمة المنتخب الوطني لمباراتي التصفيات، التي ستلعب بداية الشهر المقبل، كلاً من: فهد طالب، احمد باسل، ومحمد صالح لحراسة المرمى.

واحمد إبراهيم، علي فائز، سعد ناطق، ميثم جبار، كرار عامر، علي عدنان، ضرغام إسماعيل، علاء مهاوي، وفرانس بطرس لخط الدفاع.

وضمت القائمة أيضاً اللاعبين أمجد عطوان، صفاء هادي، سجاد جاسم، بشار رسن، شيركو كريم، همام طارق، محمد قاسم، جستن ميرام، أمير العماري، وإبراهيم بايش لخط الوسط.

وفي خط المقدمة علاء عبد الزهرة، مهند علي، وأيمن حسين.

هذا وسيسافرُ وفد منتخبنا الوطني يوم السبت المقبل عبر طائرة خاصة إلى سيؤول لملاقاة كوريا الجنوبية في الثاني من الشهر المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى.

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