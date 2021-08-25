2021/08/25 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصحة تسجل 73 حالة وفاة جديدة بكورونا و 7787 إصابة في عموم العراق.

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