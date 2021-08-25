2021/08/25 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يومٌ مليء بالأحداث عاشته محافظة درعا السورية، الثلاثاء، بدءا من الإعلان عن "اتفاق مفاجئ" لحل ملف أحياء درعا البلد، ووصولا إلى تهجير 8 شبان إلى مناطق الشمال السوري، وما تبع ذلك من مظاهرات شعبية وإطلاق نار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نيران "الباصات الخضراء".. اتفاق أم لا اتفاق في درعا السورية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نيران "الباصات الخضراء".. اتفاق أم لا اتفاق في درعا السورية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).