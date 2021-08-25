الكاظمي: حملة إزالة التجاوزات ستستمر لكنها لن تمس الفقراء

2021/08/25 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

يشدد على ان لايتضرر الفقراء من حملة

ازالة التجاوزات

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الاربعاء، المواطن احمد

عادل الربيعي، من من

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