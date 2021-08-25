توضيح من شرطة كربلاء بشأن هروب متهم محكوم

2021/08/25 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك خبرا مفاده (هروب متهم محكوم )

ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام

نود أن نبين ما يلي ،

قبل ما يقارب 16 يوم حصلت مشاجرة ب

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