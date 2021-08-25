2021/08/25 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطر الوباء مستمر..العراق يسجل موقفا مثقلا بالاصابات والوفيات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطر الوباء مستمر.. العراق يسجل موقفا مثقلا بالاصابات والوفيات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطر الوباء مستمر.. العراق يسجل موقفا مثقلا بالاصابات والوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).