ايقاف حالتي ابتزاز الكتروني في بغداد وكركوك

2021/08/25 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اوقفت وزارة الداخلية، حالتي ابتزاز الكتروني مارسها شخصان بحق فتاتين في محافظتي بغداد وكركوك.وذكرت الوزارة في بيان:" إن مفارز الشرطة المجتمعية استطاعت الوصول الى المبتزين اللذين هددا الضحيتين بنشر صورهما الشخصية على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباتهما الدنيئة أو دفع مبالغ مالية".واضافت :" تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما وحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الفتاتين"./انتهى7

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