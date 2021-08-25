2021/08/25 | 16:34 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأربعاء 25 أغسطس 2021 | 04:09 مساءً | عدد القراءات : 82

ادفوكات يعلن عن قائمة منتخبنا الوطني

اعلن مدرب منتخبنا الوطني ادفوكات عن قائمة اللاعبين الذين سوف يخوض بهم مباريات التصفيات الآسيوية الحاسمة.





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