2021/08/25 | 16:34 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلن مدرب منتخبنا الوطني ادفوكات عن قائمة اللاعبين الذين سوف يخوض بهم مباريات التصفيات الآسيوية الحاسمة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ادفوكات يعلن عن قائمة منتخبنا الوطني ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الرياضة
الأربعاء 25 أغسطس 2021 | 04:09 مساءً | عدد القراءات : 82
ادفوكات يعلن عن قائمة منتخبنا الوطني
اعلن مدرب منتخبنا الوطني ادفوكات عن قائمة اللاعبين الذين سوف يخوض بهم مباريات التصفيات الآسيوية الحاسمة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ادفوكات يعلن عن قائمة منتخبنا الوطني ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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