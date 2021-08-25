شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشأن تفاصيل هروب أحد المتهمين المحكومين

2021/08/25 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء، بيانا يوضح تفاصيل حادثة هروب أحد المتهمين المحكومين.

وقالت القيادة في بيان صحفي، “انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبرا مفاده (هروب متهم محكوم ) ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام نود أن نبين انه، قبل ما يقارب 16 يوم حصلت مشاجرة بين المدعو المتهم (ك.ج.ع ) من مواليد 1979 وأحد أقاربه (ابن خاله) وتم توقيفه وفق المادة (434 عقوبات )“.

واضافت القيادة، ان”احد أقاربه أدعى أن اسم المتهم الحقيقي هو( س.ج ع ) وليس ك.ج ع ) كما أدعى، وانه مطلوب الى إحدى المحافظات بسبب حادث قتل وهارب من تلك المحافظة بعد تنفيذ جريمته هناك حسب أقوال أقاربه”، لافتة الى ان “المتهم أنكر هذه الأقوال فيما باشر مركز الشرطة بإكمال الإجراءات التحقيقية للتأكد من صحة المعلومات وصحة صدور المستمسكات التي قدمها المتهم وذلك تنفيذاً للأوامر القضائية الصادرة”.

وتابعت “في ليلة أمس الثلاثاء تعرض المتهم الى وعكة صحية كونه يعاني من مشاكل قلبية وقد أحيل الى ردهة القلب في المستشفى الحسيني لغرض تلقي العلاج ولدى رقوده في الانعاش قام المتهم في الساعة الرابعة فجراً بمباغتة الحرس المكلف بحراسته وقام بالهرب منه”، مؤكدة انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين وإيداعهم التوقيف”.

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