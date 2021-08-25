2021/08/25 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / المركز الخبري الوطني أصدرت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الأربعاء، بيانا يوضح تفاصيل حادثة هروب أحد المتهمين المحكومين.وقالت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” “انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر مفاده […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء تصدر توضيحا بشأن هروب متهم محكوم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تصدر توضيحا بشأن هروب متهم محكوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تصدر توضيحا بشأن هروب متهم محكوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).